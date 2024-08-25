إعلام العدو: ننصح نتنياهو والاجهزة الامنية بالاعتراف عما كان الهدف الحساس قبل كلام حسن نصرالله لحفظ ماء الوجه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 11:40

إعلام العدو: ننصح نتنياهو والاجهزة الامنية بالاعتراف عما كان الهدف الحساس قبل كلام حسن نصرالله لحفظ ماء الوجه

منذ 48 mins 25 August، 2024
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