مراسل المنار: غارة جوية معادية تستهدف أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 11:40

مراسل المنار: غارة جوية معادية تستهدف أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 25 August، 2024
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