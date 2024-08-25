إعلام العدو نقلاً عن رئيس بلدية حيفا: فتحنا الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة بعد تقييم أمني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 08:38

إعلام العدو نقلاً عن رئيس بلدية حيفا: فتحنا الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة بعد تقييم أمني

منذ 9 mins 25 August، 2024
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