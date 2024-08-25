‫إعلام العدو : يدعو مستوطنيه في طبريا وحيفا ومستوطنات  ‫الشمال للنزول إلى الغرف المحصنة والملاجئ وعدم مغادرتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 25 2024 - 08:38

‫إعلام العدو : يدعو مستوطنيه في طبريا وحيفا ومستوطنات  ‫الشمال للنزول إلى الغرف المحصنة والملاجئ وعدم مغادرتها

منذ 27 mins 25 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة