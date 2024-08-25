مطار بن غوريون: تأجيل الرحلات المغادرة هذا الصباح والطائرات القادمة سيتم تحويلها لمطارات بديلة بسبب الوضع الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 08:38

مطار بن غوريون: تأجيل الرحلات المغادرة هذا الصباح والطائرات القادمة سيتم تحويلها لمطارات بديلة بسبب الوضع الأمني

منذ 40 mins 25 August، 2024
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