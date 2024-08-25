المقاومة الإسلامية: المرحلة الأولى تضمنت استهداف 11 ثكنة وموقع صهيوني تسهيلا لعبور المسيرات بإتجاه هدفها في العمق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 07:06

المقاومة الإسلامية: المرحلة الأولى تضمنت استهداف 11 ثكنة وموقع صهيوني تسهيلا لعبور المسيرات بإتجاه هدفها في العمق

منذ 5 mins 25 August، 2024
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