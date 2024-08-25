مراسل المنار: المقاومة الاسلامية ردت بشكل مباشر على الغارات بإطلاق صليات الصواريخ بإتجاه الاراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 07:06

مراسل المنار: المقاومة الاسلامية ردت بشكل مباشر على الغارات بإطلاق صليات الصواريخ بإتجاه الاراضي المحتلة

منذ 10 mins 25 August، 2024
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