مراسل المنار: دوي صافرات الانذار في المستعمرات الشمالية لا يتوقف وتتنقل من منطقة الى اخرى ومعها اصوات الانفجارات في ظل تحليق متواصل للطائرات الحربية والمسيّرات المعادية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 07:06

مراسل المنار: دوي صافرات الانذار في المستعمرات الشمالية لا يتوقف وتتنقل من منطقة الى اخرى ومعها اصوات الانفجارات في ظل تحليق متواصل للطائرات الحربية والمسيّرات المعادية

منذ 32 mins 25 August، 2024
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