تحليق كثيف لطائرات العدو الاسرائيلي في أجواء مدينة غزة وقصف عنيف على حي الزيتون جنوب شرق المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 03:58

تحليق كثيف لطائرات العدو الاسرائيلي في أجواء مدينة غزة وقصف عنيف على حي الزيتون جنوب شرق المدينة

منذ 59 mins 25 August، 2024
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