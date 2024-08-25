قوات العدو الاسرائيلي تداهم منازل وتفتش مركبات خلال اقتحامها مدينة الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 03:58
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قوات العدو الاسرائيلي تداهم منازل وتفتش مركبات خلال اقتحامها مدينة الخليل بالضفة المحتلة
منذ 1 ساعة
25 August، 2024
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