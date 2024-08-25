قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بعد اقتحامها بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 25 2024 - 02:22

قوات العدو الاسرائيلي تطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بعد اقتحامها بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 17 mins 25 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة