غارة لطيران العدو الاسرائيلي في محيط منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 00:48

غارة لطيران العدو الاسرائيلي في محيط منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة

منذ 13 mins 25 August، 2024
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