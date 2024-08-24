كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة الجعفراوي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 24 2024 - 18:02

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة الجعفراوي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم

منذ 14 mins 24 August، 2024
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