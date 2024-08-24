الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين 4 شهداء من عائلة أبو هدروس بمدينة حمد غرب خانيونس وجاري البحث عن 7 مفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 18:02

الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين 4 شهداء من عائلة أبو هدروس بمدينة حمد غرب خانيونس وجاري البحث عن 7 مفقودين

منذ 55 mins 24 August، 2024
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