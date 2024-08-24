وفد من حماس إلى القاهرة لبحث نتائج المفاوضات بشأن محوري فيلادلفيا ونتساريم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن وفداً من الحركة برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت بناءً على دعوة من الوسطاء المصريين والقطريين.

وأوضح الرشق في بيان صحفي اليوم السبت، أن الزيارة تهدف للاستماع إلى نتائج المفاوضات التي جرت في العاصمة المصرية بشأن انسحاب الاحتلال من محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وأكد الرشق التزام حماس بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/تموز الماضي، والذي يستند إلى إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، مشددًا أن الحركة جاهزة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كما طالب بالضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بتنفيذ الاتفاقات ووقف محاولات تعطيل التوصل إلى تسوية شاملة.

وأشار “الرشق” إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة تعكس التزام حماس بالمسار التفاوضي واستعدادها لمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة وضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي اليوم السبت، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من جزء محدود من محور فيلادلفيا.

وذكر الموقع أن نتنياهو قبل جزئيا طلب بايدن، ووافق على التخلي عن موقع إسرائيلي واحد على طول الحدود يبلغ طوله من كيلومتر إلى كيلومترين، وفق مسؤول إسرائيلي.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه بعد دعم الولايات المتحدة موقفَ سلطات الاحتلال، كان على مصر أن توافق على تسليم الخرائط المقترحة مع الانتشار المحدث لجيش الاحتلال إلى حركة حماس، لكن المسؤول أوضح أن تل أبيب لا تعتقد أن حماس ستوافق على الخرائط الجديدة.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة يومي 15 و16 أغسطس/آب الجاري جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين حركة “حماس” وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ورفضت حماس المقترح الأمريكي الجديد وقالت إنه يضع شروطا جديدة تلبي المطالب الإسرائيلية مثل الإصرار على إبقاء قوات عسكرية في الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر “محور فيلادلفيا”، وطلب أن يكون للاحتلال الحق بالاعتراض على أسماء أسرى وإبعاد أسرى آخرين خارج فلسطين.

وأكدت حماس تمسكهما بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع إسرائيل، بما يشمل الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، بدعم أمريكي مطلق، وبدعم أميركي مطلق حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

المصدر: مواقع