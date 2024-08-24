المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعاً لجنود العدو في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 14:20
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المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعاً لجنود العدو في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابته إصابة مباشرة
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كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعاً لجنود العدو في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابته إصابة مباشرة
منذ 1 ساعة
24 August، 2024
عاجل
المقاومة الإسلامية
موقع هرمون
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