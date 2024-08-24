كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 10:12
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سرايا القدس قصفت قاعدة زيكيم بقذائف الهاون من العيار الثقيل
كتائب القسام: استهداف عدد من آليات العدو المتوغلة في محيط مصنع "ستار" جنوب شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105"
ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بقذائف الهاون آليات وجنود العدو بمحيط مدينة حمد في خانيونس
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة
كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
منذ 6 mins
24 August، 2024
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