كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 10:12

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 6 mins 24 August، 2024
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