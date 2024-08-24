“كان” العبرية: بعد عشرة أشهر من الحرب يتعامل عشرات الآلاف من المقاتلين وأفراد قوات الأمن الإسرائيليين مع صدمة المعارك حيث أن مراكز الصحة العقلية مثقلة بالأعباء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2024 - 10:12

“كان” العبرية: بعد عشرة أشهر من الحرب يتعامل عشرات الآلاف من المقاتلين وأفراد قوات الأمن الإسرائيليين مع صدمة المعارك حيث أن مراكز الصحة العقلية مثقلة بالأعباء

منذ 38 mins 24 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة