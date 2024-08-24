مصادر طبية فلسطينية : 28 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 10:12

مصادر طبية فلسطينية : 28 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم

منذ 39 mins 24 August، 2024
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