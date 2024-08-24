“والاه” العبري – يهودا شاروني: أعزائي أعضاء الكنيست آسف على إزعاجكم في الإجازة لكن البلاد تحترق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2024 - 10:10

“والاه” العبري – يهودا شاروني: أعزائي أعضاء الكنيست آسف على إزعاجكم في الإجازة لكن البلاد تحترق

منذ 41 mins 24 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة