طيران العدو الاسرائيلي يستهدف أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 06:24

طيران العدو الاسرائيلي يستهدف أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 August، 2024
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