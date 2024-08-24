ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني الذي استهدف منزلا في حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة إلى 11 شهيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 06:24

ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني الذي استهدف منزلا في حي الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة إلى 11 شهيدا

منذ 1 ساعة 24 August، 2024
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