العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 00:20

العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 30 mins 23 August، 2024
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