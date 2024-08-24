اعلام العدو: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية في كريات شمونة بعدد من الصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 00:18

اعلام العدو: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية في كريات شمونة بعدد من الصواريخ

منذ 1 ساعة 23 August، 2024
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