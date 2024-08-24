المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا ثكنة يفتاح الاسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2024 - 00:18

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا ثكنة يفتاح الاسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا

منذ 2 ساعة 23 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة