شهيد فلسطيني بقصف مدفعي صهيوني على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 22:46

شهيد فلسطيني بقصف مدفعي صهيوني على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 55 mins 23 August، 2024
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