اعلام العدو: هبوط طائرة إجلاء عسكرية قادمة من قطاع غزة قبل قليل في مستشفى بلينسون الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 22:48

اعلام العدو: هبوط طائرة إجلاء عسكرية قادمة من قطاع غزة قبل قليل في مستشفى بلينسون الصهيوني

منذ 57 mins 23 August، 2024
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