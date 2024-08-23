بلدية كريات شمونة: الطلب من سكان الذين بقوا في المدينة البقاء داخل المناطق المحمية حتى إشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 22:46

بلدية كريات شمونة: الطلب من سكان الذين بقوا في المدينة البقاء داخل المناطق المحمية حتى إشعار آخر

منذ 1 ساعة 23 August، 2024
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