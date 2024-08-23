كتائب القسام: عند تقدم قوة صهيونية راجلة باتجاه أحد المنازل المفخخة مسبقا بعدد من العبوات المضادة للأفراد تم تفجيرها بهم ما ادى الى وقوعهم بين قتيل وجريح وقد هبط الطيران المروحي للإخلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 22:46
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كتائب القسام: عند تقدم قوة صهيونية راجلة باتجاه أحد المنازل المفخخة مسبقا بعدد من العبوات المضادة للأفراد تم تفجيرها بهم ما ادى الى وقوعهم بين قتيل وجريح وقد هبط الطيران المروحي للإخلاء
منذ 1 ساعة
23 August، 2024
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