اعلام العدو: اندلاع حرائق في أحراش بالشمال جراء إطلاق صواريخ من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 21:16

اعلام العدو: اندلاع حرائق في أحراش بالشمال جراء إطلاق صواريخ من لبنان

منذ 38 mins 23 August، 2024
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