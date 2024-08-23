أنباء عن عدوان اسرائيلي على محيط حماة والدفاعات الجوية السورية تتصدى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 21:14
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المقاومة الاسلامية استهدفت مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم بالصواريخ رداً على الاعتداءات وأصابته اصابة مباشرة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على مدينة الخيام والمنطقة الحرجية في اطراف بلدتي الطيري وحداثا جنوب لبنان
مصادر طبية فلسطينية: 18شهيدًا نتيجة القصف الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم
كتائب القسام وسرايا القدس تخوضان اشتباكات مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وتوقعان قتلى وجرحى بصفوفها
سرايا القدس قصفت اسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية
سرايا القدس قصفت قاعدة زيكيم بقذائف الهاون من العيار الثقيل
كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بقذائف الهاون آليات وجنود العدو بمحيط مدينة حمد في خانيونس
إعلام العدو: مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في قطاع غزة
هيئة البث الصهيونية: مقتل جندي واصابة 12 جراح 4 منهم خطرة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة
بيان مليونية صنعاء نصرة لغزة: نجدد التأكيد على موقفنا بمواصلة العمليات العسكرية والمقاطعة الاقتصادية للأعداء
أنباء عن عدوان اسرائيلي على محيط حماة والدفاعات الجوية السورية تتصدى
منذ 39 mins
23 August، 2024
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