شهيدة بقصف مدفعية العدو الاسرائيلي محيط بوابة مدرسة الشيماء شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 19:44

شهيدة بقصف مدفعية العدو الاسرائيلي محيط بوابة مدرسة الشيماء شمال قطاع غزة

منذ 21 mins 23 August، 2024
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