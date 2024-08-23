المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع حدب يارون الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 19:44
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المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية بقاعدة ميرون ودمرتها
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع حدب يارون الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 39 mins
23 August، 2024
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مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 23-8-2024
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع العباد الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة
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