اعلام العدو: مقتل رقيب من الجيش الاسرائيلي وإصابة 12 جراح 4 منهم خطيرة بانفجار عبوة في حي الزيتون بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 19:44

اعلام العدو: مقتل رقيب من الجيش الاسرائيلي وإصابة 12 جراح 4 منهم خطيرة بانفجار عبوة في حي الزيتون بغزة

منذ 45 mins 23 August، 2024
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