إعلام العدو: : إطلاق 20 صاروخًا من لبنان تجاه منطقة صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 18:12

إعلام العدو: : إطلاق 20 صاروخًا من لبنان تجاه منطقة صفد

منذ 6 mins 23 August، 2024
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