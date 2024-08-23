إعلام العدو: الطلب من المستوطنين في غلاف غزة البقاء بالقرب من المناطق المحمية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 18:12
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إعلام العدو: الطلب من المستوطنين في غلاف غزة البقاء بالقرب من المناطق المحمية
منذ 11 mins
23 August، 2024
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