مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 18:12

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 30 mins 23 August، 2024
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