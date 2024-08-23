كتائب شهداء الأقصى : قصفنا مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين موقع “كيسوفيم” العسكري بقذائف الهاون عيار “60” النظامي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 23 2024 - 15:10

كتائب شهداء الأقصى : قصفنا مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين موقع “كيسوفيم” العسكري بقذائف الهاون عيار “60” النظامي

منذ 19 mins 23 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة