وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان أحدهما طفل في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 13:38

وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان أحدهما طفل في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان

منذ 8 mins 23 August، 2024
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