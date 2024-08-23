وسائل اعلام فلسطينية: طائرة “كواد كابتر” صهيونية تطلق النار على محيط منطقة حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 09:04

وسائل اعلام فلسطينية: طائرة “كواد كابتر” صهيونية تطلق النار على محيط منطقة حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرق غزة

منذ 22 mins 23 August، 2024
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