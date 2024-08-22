طيران العدو الاسرائيلي يستهدف محيط مستشفى دار السلام شرق خانيونس جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 23:54

طيران العدو الاسرائيلي يستهدف محيط مستشفى دار السلام شرق خانيونس جنوب غزة

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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