شهيد بقصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 22:22

شهيد بقصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 29 mins 22 August، 2024
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