القوات اليمنية: نؤكد الاستمرار بفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو التابعة لشركات تتعامل معه وذلك في منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في البيانات السابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 22 2024 - 22:24

القوات اليمنية: نؤكد الاستمرار بفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو التابعة لشركات تتعامل معه وذلك في منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في البيانات السابقة

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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