القوات اليمنية: شارك بتنفيذ العمليتين كل من القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية وذلك بعدد من الزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 22:22

القوات اليمنية: شارك بتنفيذ العمليتين كل من القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية وذلك بعدد من الزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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