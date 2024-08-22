مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف مناطق شمال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 22:22
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مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف مناطق شمال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة
منذ 1 ساعة
22 August، 2024
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