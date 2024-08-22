المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة 46 خلال المعارك في جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 20:52

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة 46 خلال المعارك في جنوب قطاع غزة

منذ 11 mins 22 August، 2024
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