مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على منطقة وادي حسن في أطراف بلدة الجبين جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 19:20

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على منطقة وادي حسن في أطراف بلدة الجبين جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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