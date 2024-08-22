مراسل المنار: العدو استهدف فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية بقذائف مدفعية أثناء عملها على اخماد نيران اندلعت اثر اعتداءات في منطقة حامول شمالي الناقورة ما ادى الى تضرر سيارتي اسعاف واطفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 17:50

مراسل المنار: العدو استهدف فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية بقذائف مدفعية أثناء عملها على اخماد نيران اندلعت اثر اعتداءات في منطقة حامول شمالي الناقورة ما ادى الى تضرر سيارتي اسعاف واطفاء

منذ 12 mins 22 August، 2024
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