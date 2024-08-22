السيد الحوثي: جبهة حزب الله مستمرة وساخنة والعدو “الإسرائيلي” يعترف بخسائره البشرية والتأثير الكبير لها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 17:50
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السيد الحوثي: جبهة حزب الله مستمرة وساخنة والعدو “الإسرائيلي” يعترف بخسائره البشرية والتأثير الكبير لها
منذ 1 ساعة
22 August، 2024
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السيد الحوثي
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