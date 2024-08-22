السيد الحوثي: جبهة حزب الله مستمرة وساخنة والعدو “الإسرائيلي” يعترف بخسائره البشرية والتأثير الكبير لها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 17:50

السيد الحوثي: جبهة حزب الله مستمرة وساخنة والعدو “الإسرائيلي” يعترف بخسائره البشرية والتأثير الكبير لها

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة