مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية استهدفوا تموضعًا لجنود العدو في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 14:46

مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية استهدفوا تموضعًا لجنود العدو في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح

منذ 7 mins 22 August، 2024
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